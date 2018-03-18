Tesadüfen boksör oldu, madalyaları topladı

Samsun’da 3 yıl önce raslantı boksa başlayan lise üçüncü derslik öğrencisi Gözde Nur Sönmez, katıldığı her turnuvada madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenekli sporcuları tespit etmek için okullarda yaptığı taramada 3 sene önce boks branşına seçilen 17 yaşındaki Favori Nur Sönmez, katıldığı 4 turnuvada 3 altın, bir bronz madalya elde etti. Sönmez, bu yıl içinde yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota edinmek istiyor.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise birinci sınıfa değin boksa hiç ilgi duymadığını, tesadüfen Gençlik ve Spor Bakanlığının seçmelerine katıldığını söyledi.

Seçmeleri başarı ile geçtiğine sinyâl eden Sönmez, “Antrenörüm Rıza Telli babamın yakın arkadaşı. Yolda kendisini görmüş ve benim de tarama grubundan seçmelere katılmamı istemiş. Ben de spora açmak istiyordum. Seçmeleri galibiyet ile geçtim ve boksa başladım. Katıldığım iki Türkiye Şampiyonası’nda da 60 kiloda şampiyon oldum.” ifadelerini kullandı.

Geçen ay Ukrayna’da düzenlenen özel turnuvada altın madalya aldığına dikkati çeken Sönmez, şunları dile getirdi:

“Ordu’da katıldığım Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Hedefim bundan sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında altın madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak. Orada Türkiye’nin altın madalya kazanan birincil bayan boksörü almak istiyorum.”

Antrenör Rıza Telli de Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenekli sporcuları tespit etmek için okullarda yaptığı tarama grubunda Sönmez’in seçildiğini anlattı.

Sönmez’in, tarama grubunun Türkiye’de ilk altın madalyalı sporcusu olduğunu bildiren Telli, şunları kaydetti:

“İki sene üstteki üstte Türkiye şampiyonu oldu. 60 kilo kadınlarda 2016 yılında Ordu’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Geçen ay Ukrayna’da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Bu turnuvalara hazırlanıyoruz. 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’ye altın madalya getirecek kadın boksörlerimizden bir her birine haline gelecek.”

Tarih: 18.03.2018 11:43

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Kaynak: www.ajansspor.com

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