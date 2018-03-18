Talisca için flaş iddia!

Beşiktaş forması altıda üstün performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine kadar; Championship ekibi Wolverhampton Wanderers, Brezilyalı yıldız için 25 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı. Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla Premier Lig’e yükselmesi beklenen Wolves, Sambacı’nın milli takıma daveti sonrası bu transferin gerçekleşleşmesinin çok baskı bir hal aldığını yazdı.

BJK KREDİ ÇEKECEK

İngilizler, 31 Mayıs 2018’e dek satın alma opsiyonu bulunan 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Beşiktaş’ın banka kredisi çekeceğini dile getirdi. Kara Kartal 21 milyon euroyu ödeyip Talisca’yı satın alabilir.

(Akşam)

Tarih: 18.03.2018 12:58

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Kaynak: www.ajansspor.com

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