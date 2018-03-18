Şenol Güneş’ten oyuncularına: Büyük bir fedakarlık bekliyorum

Şenol Güneş, cezalılar Emre ve Epureanu’dan yoksun Başakşehir’in fazla geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğuna vurgu yaptı.

Süper Lig’in son üç haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ni yenerek üstünlük yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş bugün kendisi gibi irtifa takipçilerinden Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Kartal zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak defalarca üçüncü üstünlük yolunda bir engeli daha aşmaya çalışacak.

Hafta arası Bayern Münih karşısında Başakşehir maçını düşünerek kadroda geniş çaplı rotasyon yapan Teknik Direktör Şenol Güneş bugün Quaresma dışarıda ideal 11’ini sahaya sürecek. Siyah-beyazlı hoca kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet isterken, bir dizi uyarıda bulundu.

Medipol Başakşehir’in cezalı oyuncuları Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun maçta forma giyemeyecek olmalarına dikkat çeken Şenol Güneş, turuncu-lacivertlilerin skora etki edebilecek birçok kayda değer oyuncuyu kadrosunda tuttuğuna vurgu yaptı. Deneyimli teknik adamın, “Yarıştaki en güçlü rakiplerimizden biriyle sezonun en kayda değer maçlarından birini oynayacağız. Kazanmamız durumunda sadece üç puan kazanmış olmayacağız. aynı zamanda bir rakibimizin de önüne geçmiş olacağız. İşimiz kolay değil. Sizden bu maçta büyük bir fedakarlık bekliyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Adebayor, Visca, Mossoro ve Arda gibi oyunculara sahip olan Başakşehir’in son yıllarda Beşiktaş’a karşı çoğunlukla iyi performans sergilediğini de hatırlatan Şenol Güneş’in, “Sadece 11’de oynayan değil oyuna daha sonra giren atak oyuncuları da maçın kaderini değiştirebilecek isimler. Özellikle Napoleoni ve Kerim gibi isimler bu sene daha sonra girdikleri maçlarda etkili oynadılar. Doksan dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Orta saha ve savunmada tehlikeli hareketlerden kaçınacağız. En önemlisi Beşiktaş gibi oynayarak başarı hedefimize ulaşmalıyız” diye konuştuğu belirtildi.

(Skorer)

Tarih: 18.03.2018 09:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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