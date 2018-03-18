Şenol Güneş’in en büyük kozu; Talisca

Medipol Başakşehir deplasmanında Beşiktaş’ın silahı, Anderson Talisca olacak. Şenol Güneş, zaferi getirecek oyuncu gözüyle baktığı Brezilyalı yıldızı kesintisiz topla buluşturmak, onun bitirici vuruş özelliğinden davranmak istiyor.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş’ın kilit adamı, Anderson Talisca olacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in, şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan maçlardan biri olarak bakılan zorlu deplasman öncesi, Talisca’yı özel olarak kullanacağı öğrenildi. Brezilya Ulusal Takımı’nın, Rusya ve Almanya ile oynayacağı karşılaşmaların namzet kadrosuna seçilerek bir ilki yaşamış Talisca, Siyah-Beyazlılar’da hücumun merkezi olacak. Güneş’in, son yapılan taktik antrenmanda ataklarda topun mutlaka yıldız futbolcuyla buluşmasını istediği öğrenildi.

Babel ve Lens destekleyecek

Oyunun yönlendirecek ve maçı çözecek ad olarak düşünülen Talisca’ya, sol kanattan Ryan Babel, sağ kanattan da Jeremain Lens yardım verecek. Hem deneyimli teknik adam, 24 yaşındaki futbolcunun kaleyi gördüğü anda şut atmasını ve gol yollarında Negredo’yu beslemesini istiyor. Son haftalarda form grafiğini artıran Sambacı, şu esas değin Süper Lig’de muhalif fileleri 10 defa havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

Fanatik

Tarih: 18.03.2018 08:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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