Pepe’ye izin yok!

Portekizli oynamak için sabırsızlanıyor lakin… Kupadaki F.Bahçe derbisinde ayak parmağı kırılan Pepe, “Yüzde 100 hazırım. Oynamak istiyorum” dedi. Ancak oyuncusunu riske atmak istemeyen Güneş, vizeyi vermedi.

Üstünlük yarışında manâlı bir viraja giren Beşiktaş’a Pepe’den iyi haber geldi. Türkiye Kupası benzeri finalinde forma giydiği Fenerbahçe derbisinde sağ üçgenin taban olmayan kenarı başparmağı kırılan Portekizli stoper, Şenol Güneş’e “Sakatlığım adamakıllı geçti. Yüzde 100 hazırım ve oynamak istiyorum” dedi. Oysa deneyimli savunmacıyı riske atmak istemeyen Güneş, taktik çalışmada Pepe’yi 11’de oynatmadı. Defansta tekrar Tosic-Medel ikilisine baht verecek olan tecrübeli öğretmen, Portekizli’ye onaylama vermedi….

6 ISIM KART SINIRINDA

Beşiktaş’ın mutlak 3 puanı hedeflediği Başakşehir deplasmanında 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Medel ve Atiba bu akşam sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Sabahtan

Tarih: 18.03.2018 09:25

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Kaynak: www.ajansspor.com

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