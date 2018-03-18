Neymar’ın yeni saç stili dikkat çekti

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu Neymar, sosyal ağ hesabından yeni saç stilini paylaştı.
Saç tarzında aralıksız değişim yapan Brezilyalı oyuncunun yeni stili büyük etkileşim alırken, takipçilerinin çoğu Neymar’ın yeni saçlarını beğendi.
Bilindiği gibi yıldız ismin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzaktan kalacağı belirli, Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası’nı kaçırma riski doğmuştu.
Uyruk
Tarih: 18.03.2018 13:01
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Kaynak: www.ajansspor.com
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