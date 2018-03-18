Milli tekvandoculardan olimpiyat yolunda tam puan

Ulusal sporcular Rukiye Şimşek, Zeliha Ağrıs ve Nafia Kuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım puanı veren Belçika Açık Tekvando Turnuvası’nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya kadar, Belçika’nın Lommel kentinde düzenlenen ve 46 ülkeden bin 215 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye’yi 3 kadın sporcu temsilcilik etti.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Şimşek, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Üç ulusal tekvandocu da 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanelerine 10’ar puan yazdırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “2018’e çok iyi başladık ve mükemmel devam ediyoruz. 2020 stratejimiz yolunda puan toplamamız gereken turnuvalardan en iyi sonuçları alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen ilk önce teknik direktörümüz Ali Şahin elde etmek üzere bütün teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.