Milli cimnastikçi Demet Mutlu’dan bronz madalya

Azerbaycan’da organize edilen Sanatçı Ruhlu Cimnastik Dünya Kupası sona ererken, Demet Mutlu, yer aletinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından kupanın son gününde ulusal sporcular Demet Mutlu ve Göksu Üçtaş Şanlı uğraş etti.

Demet Mutlu, yer aletinde başarılı bir performans sergileyerek 12.566 puan toplayıp bronz madalyanın sahibi oldu.

Göksu Üçtaş Şanlı ise 12.533 puanla kupayı 6. sırada tamamladı.

Bu kategoride birinciliği 13.533 puanla Hırvat sporcu Başlıca Derek elde ederken, Yunanistan’dan Ioanna Xoulogi 12.733 puanla ikinci oldu.

Milliler, gelecek hafta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda çaba edecek.

Tarih: 18.03.2018 13:19

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Kaynak: www.ajansspor.com

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