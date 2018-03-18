Konyaspor’da kısa süreli sakatlık şoku! Kayserispor maçı öncesinde…

Konyaspor’da kısa süreli sakatlık şoku yaşandı! Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Volkan Neşeli, maça 11’de başladı.
Konyaspor’da ısınma hareketleri esnasında sakatlık geçiren Volkan Neşe Saçan’in yerine Kayserispor maçına birincil 11’de Ömer Ali Şahiner’in başlayacacağı açıklanmıştı.
sonra Volkan Neşe Saçan için karar değiştirildi. Sergen Yalçın, Volkan Neşelendirici’i birincil 11’de sahaya sürdü.
Tarih: 18.03.2018 13:16
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Kaynak: www.ajansspor.com
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