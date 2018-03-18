İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Dev maçın golsüz sona ermesinin ardındaki 6 puanlık ayrım devam etti. Ligin sonuna geldiğimiz şu günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, takımlarının kalan maçları merak ediyor. İşte Fenerbahçe (FB) ve (GS) Galatasaray’ın kalan son 8 maçı..

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli karşı taraf Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de aleyhinde karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan zorlu mücadele golsüz sona erdi. Alınan bu sonucun arkasından lider Galatasaray puanını 54’e Fenerbahçe ise 48’e yükseltti.

Fenerbahçe’nin kalan son 8 maçı

27. HAFTA

Kayserispor – Fenerbahçe

28. HAFTA

Fenerbahçe – Osmanlıspor

29. HAFTA

Sivasspor – Fenerbahçe

30. HAFTA

Fenerbahçe – Antalyaspor

31. HAFTA

Kasımpaşa – Fenerbahçe

32. HAFTA

Fenerbahçe – Bursaspor

33. HAFTA

Karabükspor – Fenerbahçe

34. HAFTA

Fenerbahçe – Konyaspor

Galatasaray’ın kalan son 8 maçı

27. HAFTA

Galatasaray – Trabzonspor

28. HAFTA

Gençlerbirliği – Galatasaray

29. HAFTA

Galatasaray – Başakşehir

30. HAFTA

Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray

31. HAFTA

Galatasaray – Beşiktaş

32. HAFTA



Akhisarspor – Galatasaray

33. HAFTA

Galatasaray – Malatyaspor

34. HAFTA

Göztepe – Galatasaray

Tarih: 18.03.2018 09:00

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Kaynak: www.ajansspor.com

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