İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Dev maçın golsüz sona ermesinin ardındaki 6 puanlık ayrım devam etti. Ligin sonuna geldiğimiz şu günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, takımlarının kalan maçları merak ediyor. İşte Fenerbahçe (FB) ve (GS) Galatasaray’ın kalan son 8 maçı..
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli karşı taraf Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de aleyhinde karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan zorlu mücadele golsüz sona erdi. Alınan bu sonucun arkasından lider Galatasaray puanını 54’e Fenerbahçe ise 48’e yükseltti.
Fenerbahçe’nin kalan son 8 maçı
27. HAFTA
Kayserispor – Fenerbahçe
28. HAFTA
Fenerbahçe – Osmanlıspor
29. HAFTA
Sivasspor – Fenerbahçe
30. HAFTA
Fenerbahçe – Antalyaspor
31. HAFTA
Kasımpaşa – Fenerbahçe
32. HAFTA
Fenerbahçe – Bursaspor
33. HAFTA
Karabükspor – Fenerbahçe
34. HAFTA
Fenerbahçe – Konyaspor
Galatasaray’ın kalan son 8 maçı
27. HAFTA
Galatasaray – Trabzonspor
28. HAFTA
Gençlerbirliği – Galatasaray
29. HAFTA
Galatasaray – Başakşehir
30. HAFTA
Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray
31. HAFTA
Galatasaray – Beşiktaş
32. HAFTA
Akhisarspor – Galatasaray
33. HAFTA
Galatasaray – Malatyaspor
34. HAFTA
Göztepe – Galatasaray
Tarih: 18.03.2018 09:00
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Kaynak: www.ajansspor.com
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