Hatay’da barış koşusu düzenlendi

Eskişehir’de, Yolculuk Parkı olayları esnasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde barışma koşusu düzenlendi.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda düzenlenen ‘Hatay Barış Koşusu’ geniş bir katılımla gerçekleşti. Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ısınma turlarının ardındaki Hatay Uzlaşma Koşusu başladı.

10 kilometre ve 4 kilometrelik iki ayrı kategoride düzenlenen koşuda takriben 250 sporcu kıyasıya yarıştı. başlangıçta profesyonel sporcuların yer aldığı 10 kilometre koşusu başladı, peşinde 4 kilometrelik insanlar koşusunun başlangıcı yapıldı.

Koşu sonrasında her katılımcıya madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

Tarih: 18.03.2018 13:28

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Kaynak: www.ajansspor.com

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