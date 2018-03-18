Galatasaray’dan taraftarına teşekkür

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, “Ait olduğu, gönül verdiği renklerden bir an olsun vazgeçmeyen, Galatasaray’ımıza olan bağlılığını her şartta büyük gaddarlık ve vefa örneği göstererek esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarı, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde bir kez daha Türk sporuna emsal teşkil edecek bir yardım göstermiştir.” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Devletimiz kadar sağlanan 35 otobüsle, Ülker Stadyumu’nda yerini alan 2160 aslan, birincil dakikadan son dakikaya dek takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemiş, oluşturulan baskı şartlara karşın hiçbir şekilde negatif bir duruma sebep olmamıştır. Bu bağlamda İETT ve emniyet güçleri dahil tüm ilgili kuruluşlar taraftarımızın ihtiyatlı yaklaşımından ötürü kulübümüze teşekkürlerini iletmiştir. Her branşta olduğu gibi futbolda da hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda bizlerin en büyük destekçisi olan taraftarımıza koşulsuz destekleri ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de aynı heyecan ve sağduyu ile Galatasaray’ımıza olan desteklerini devam ettirmelerini dileriz.”

Tarih: 18.03.2018 13:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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