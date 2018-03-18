Galatasaray zorlu virajda!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışının kendisi için en engebeli dönemine girdi.

Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkararak 26. haftayı da zirvede tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, önündeki 5 lig haftasında zorlu müsabakalar oynayacak.

Galatasaray, gelecek 5 haftada sırasıyla evinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği, sahasında Medipol Başakşehir, rakip sahada Aytemiz Alanyaspor ve Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Engebeli maçları evinde

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte, son yıllarda yenmekte zorlandığı Trabzonspor’un yanı sıra şampiyonluk yarışındaki zinde rakiplerinden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı konuk edecek.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş müsabakalarını Türk Telekom Stadı’nda oynayacak Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak mücadele verecek.

Şampiyonluk yarışının kritik dönemindeki engebeli maçlarına taraftarı önünde çıkacak sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı performansına güveniyor.

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 13 iç saha maçında 12 galibiyet ve 1 birliktelik alıp, hiç yenilmedi.

Ilk yarıda 9 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı takım, ligin birincil yarısında söz konusu 5 maçlık periyotta 9 puan kaybetti.

Sezona iyi başlangıç yapan oysa sonrasında kötü bir dönem geçiren Galatasaray, birincil yarıda deplasmanda oynadığı Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş (3-0) maçlarından puan çıkaramadı.

Bu süreçte sahasında oynadığı Gençlerbirliği (5-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-0) maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yenilgisiz yoluna devam etti.

Zirve yarışında belirleyici olacak

Galatasaray’ın önündeki 5 maçlık seride toplayacağı puanlar, şampiyonluk iddiasını sürdürmesi anlamında belirleyici olacak.

Süper Lig lideri sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile 31. haftada yapacağı derbi maçla noktalayacağı bu serinin sonunda bulunacağı nokta, şampiyonluk yolundaki iddiasını büyük oranda ortaya koyacak.

Sezonun ilk yarısında bu seriye Medipol Başakşehir’in 6, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ise 8 puan önünde giren Galatasaray, ardından kötü bir performans ortaya koydu. Yaşadığı puan kayıpları sonrası Beşiktaş derbisinin gerisinde liderliği Medipol Başakşehir’e kaptıran sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ise puan farkını 3’e indirmesini önleyememişti.