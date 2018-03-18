Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Böyle sahtekarlık olmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, rastlama bitiminde Spor Emniyet ekibinin de hazırlanmış olduğu şeref tribününde takriben 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izleyen Cengiz, bir pozisyona ayaklanma etti.

Idareci Ahmet Şenkal, Adaletli Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Mustafa Cengiz, “Bitmiş biz fazla pozisyona girdik lakin onlar da girdiler. Bunu kabul edelim.” yorumunu yaptı.

Soldado’nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Başkan Cengiz “Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz” dedi ve ekledi “Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey değil” itirafında da bulundu.

bu arada yönetici Cenk Soyer, başkan Cengiz ve arkadaşlarını odadan çıkartarak tribünlerde kalan taraftarları göstermek için dışarı çıkardı. Başkan ve yöneticiler taraftarların coşkularına alkışla karşılık verdi. bu arada teknik direktör Fatih Terim ve ekibi tribünlere desteklerinden dolayı tebrikten dönerken, haysiyet tribününde başkan ve yöneticiler ile karşılaştı. Başkan Cengiz ve yöneticiler alkışlarla Terim ve ekibini kutlarken Terim de karşılık verdi.

bu vesileyle stat çevresinde protesto olduğu için çıkmaları engellenen sarı kırmızılı yöneticiler sinirlendiler Ve bir anda kalkarak çıkış tüneline yürüdüler.

Başkan Cengiz sırası gelmişken kendisine kulübün borçları ile ilgili soru yönelten bir taraftara “Biz UEFA’ya gittik ve Galatasaray dahil tüm takımlara 5 sene vakit vermelerini istedik. Çünkü bu borçları derhal ödeyecek ne bütçemiz var ne de gücümüz. Sadece bizim için yok bütün kulüpler için bunu söyledik. Çünkü Kulüpler Birliği toplantısında bunu dile getirdiğimde olumlu karşıladılar. böylece UEFA’ya katiyen yalan söylemedik ve yapabileceğimizi anlattık. Ama UEFA’nın da kuralları var. Uymak zorundayız. Umarım Türk futbolu için bahtı açık kararlar çıkar”. yorumunu yaptı.

Spor Arena

Tarih: 18.03.2018 11:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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