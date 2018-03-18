Fernando 11’e geri döndü! 13 maç sonra…

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’ye davetli olan Galatasaray’ın kadrosunda 2 değişim olurken, Fernando 13 maç aradan sonradan 11’de yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin geride kalan hafta Atiker Konyaspor’u 2-1 yendiği maçın açılış 11’inde 2 değişikliğe gidildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Atiker Konyaspor müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mariano Filho’nun yerine Martin Linnes’e devir verirken, orta sahada ise Ryan Donk’u yerine koyma soyundurup, Fernando Reges’i sahaya sürdü.

Galatasaray, müsabakaya Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11’iyle başladı.

Fernando 13 maç aradan sonradan 11’de

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges, Fenerbahçe maçına birincil 11’de başlayarak 13 rastlama aradan daha sonra açılış kadrosunda yer aldı.

Süper Lig’in 17. haftasındaki Göztepe maçına birincil 11’de başlayan ve sakatlık yaşamış Fernando, sonrasında yapılan 8 lig ve 5 Türkiye Kupası maçının açılış kadrosunda yer alamadı.

Fernando, söz konusu dönemde sadece 24. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ikinci yarısında 45 dakika oynadı.

öte taraftan, ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında sakatlık yaşayan Eren Derdiyok ise tedavisinin tamamlanmasının gerisinde derbinin yedekleri arasında yer aldı.

Tarih: 17.03.2018 19:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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