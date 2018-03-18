Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Serhat Akın’dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal ağ hesabından tepki gösterdi.

İşte o paylaşım

“Kişilerden egemen, kulübümüzü her koşulda teşvik etmek taraftar olarak boynumuzun borcudur, fakat gördüğümüz yanlışları söz etmek de en büyük görevimizdir. Yensek de yenilsek de hoş futbol, hücum oyun, Fenerbahçe kulübünün geçmişten günümüze gelen kültürünün bir parçasıdır. Sonuç alınsa bile sahaya konan ürkek oyun büyük

Fenerbahçe taraftarını hiçbir vakit hoşnut etmemiş ve etmeyecektir. Fenerbahçe’nin kendi sahasında saldırı yapması ve en kayda değer oyuncusunu oyuna alması için 80 dk beklemesi kabul edilemez. Karanlık günlerden geçsek de bütün kalbimle inanıyorum ki parlak günler fazla yakın çünkü biliyorum oysa Ali Koç Başkan Olacak Güneş Doğacak!”

Skorer

Tarih: 18.03.2018 08:37

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Kaynak: www.ajansspor.com

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