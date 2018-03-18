Fenerbahçe, Kadıköy’de eski günlerini özlüyor! Son iki sezonda…

Spor Toto Süper Lig’de yıllardan beri sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor. Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı birincil 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en fena performanslar olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig’de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çaba eden sarı-lacivertli takım, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 birliktelik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.
Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.
İki sezonda 13’te 13
Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kere sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 başarı elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy’de yaptığı birincil 13 müsabakayı namağlup geçti.
Son 18 sezondaki performans
Fenerbahçe’nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|P
|2000-2001
|13
|13
|0
|0
|39
|2001-2002
|13
|11
|1
|1
|34
|2002-2003
|13
|9
|2
|2
|29
|2003-2004
|13
|10
|2
|1
|32
|2004-2005
|13
|13
|0
|0
|39
|2005-2006
|13
|9
|4
|0
|31
|2006-2007
|13
|10
|2
|1
|32
|2007-2008
|13
|10
|2
|1
|32
|2008-2009
|13
|9
|3
|1
|30
|2009-2010
|13
|10
|1
|2
|31
|2010-2011
|13
|11
|2
|0
|35
|2011-2012
|13
|10
|2
|0
|32
|2012-2013
|13
|8
|2
|3
|26
|2013-2014
|13
|11
|2
|0
|35
|2014-2015
|13
|10
|2
|1
|32
|2015-2016
|13
|11
|2
|0
|35
|2016-2017
|13
|6
|5
|2
|23
|2017-2018
|13
|7
|4
|2
|25
Tarih: 18.03.2018 12:10
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Kaynak: www.ajansspor.com
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