Fenerbahçe, Kadıköy’de eski günlerini özlüyor! Son iki sezonda…

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Spor Toto Süper Lig’de yıllardan beri sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor. Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı birincil 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en fena performanslar olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig’de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çaba eden sarı-lacivertli takım, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 birliktelik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti. 

Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13’er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

İki sezonda 13’te 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kere sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 başarı elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy’de yaptığı birincil 13 müsabakayı namağlup geçti.

Son 18 sezondaki performans

Fenerbahçe’nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:

 Sezon   O   G   B   M   P 
 2000-2001   13    13   0   0   39 
 2001-2002   13   11   1   1   34 
 2002-2003   13   9   2   2   29 
 2003-2004   13   10   2   1   32 
 2004-2005   13   13   0   0   39 
 2005-2006   13   9   4   0   31 
 2006-2007   13   10   2   1   32 
 2007-2008   13   10   2   1   32 
 2008-2009   13   9   3   1   30 
 2009-2010   13   10   1   2   31 
 2010-2011   13   11   2   0   35 
 2011-2012   13   10   2   0   32 
 2012-2013   13   8   2   3   26 
 2013-2014   13   11   2   0   35 
 2014-2015   13   10   2   1   32 
 2015-2016   13   11   2   0   35 
 2016-2017   13   6   5   2   23 
 2017-2018   13   7   4   2   25 

Tarih: 18.03.2018 12:10
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Kaynak: www.ajansspor.com
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