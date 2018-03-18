Fenerbahçe – Galatasaray derbisine Volkan ve Muslera damgası

Günlerdir ilgiyle beklenen bir dünya derbisi daha sona erdi. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray’ı karşısında karşıya getiren karşılaşma golsüz başladığı gibi sona ererken dünkü zorlu 90 dakika kalecilerin devleştiği çaba olarak kayıtlara geçti..

Volkan Demirel ile Fernando Muslera kritik dakikalarda yaptıkları kurtarışlarla hemen hemen birbirlerine nazire yaptı, ‘büyük kaleci nasıl olunur’un örneğini verdi. İki takımın da açık futbolu seçim ettiği karşılaşmada iki tecrübeli file bekçisinin taraftarlarını rahatlatan çoğu kurtarışı var fakat pek anlar var ancak şapka çıkarılacak cinsten…

48’de Rodrigues, 60’da Nagatomo bu vuruşlardan… Hem 90+4’te Tolga’nın Volkan’a takılan vuruşu var ama kalplerin durduğu an… Muslera da öbür değil tabii… 65’te Alper, 78’de Valbuena’yı sevindirmedi. 86’da ise Fernandao’nun ayağından söktü aldı topu… Ve derbiye damga vuran isimler oldular..

Fotomaç

Tarih: 18.03.2018 09:06

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Kaynak: www.ajansspor.com

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