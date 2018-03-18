Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde yüksek gerilim

G.Saray Idari Direktörü Şükrü Hanedar ile F.Bahçe Yönetimsel Menajeri Hasan Çetinkaya derbinin devre aralarında kavga yaşadı..

Golsüz eşitlikle sona eren derbide iki takım idarecileri aralarında büyük bir gerilim yaşandı. Birincil yarının son anlarında G.Saraylı bir futbolcunun yerde kaldığı pozisyonda Sarı-Kırmızılı takımın yönetimsel direktörü Şükrü Hanedar faul bekledi.

F.Bahçe Idari Menajeri Hasan Çetinkaya ise G.Saraylı futbolcuya, “Kalk kalk” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hanedar ile Çetinkaya arasında tartışma başladı ve ikili devre aralarında soyunma odası koridorlarında birbirlerine küfür ettiler. Tartışma güçlükle yatıştırıldı.

(Yıllık)

Tarih: 18.03.2018 09:20

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Kaynak: www.ajansspor.com

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