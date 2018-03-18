Fatih Terim geldi, Muslera’nın performansı yükseldi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in göreve gelmesiyle Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın performansında kayda değer bir çoğaltma oldu.

Geçen iki sezonda beklentilerin altında kalan ve bu sezonun birincil yarısında da teknik direktör Igor Tudor yönetiminde istenileni veremeyen Muslera, Fatih Terim ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel’in devir almasından sonradan başarılı günlerine dönüş yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Igor Tudor yönetimindeki 16 müsabakalık periyotta kalesinde 21 gole engel olamayan Muslera, Terim idaresinde çıktığı 9 maçta ise yalnızca 7 gol yedi.

Hırvat teknik adam Tudor döneminde 16 maçın 5’inde kalesini gole kapatan 31 yaşındaki file bekçisi, Terim yönetimindeki 9 müsabakanın 4’ünde rakiplere gol izni vermedi.

Son üç sezonun en iyi performansı

Galatasaray kariyerinde bir fazla kayda değer galibiyet yaşamış Muslera, maç başına yediği gol ortalamasında son 3 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

Bu sezon tahsis aldığı 25 müsabakada 28 gole engel olamayan Muslera’nın maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,12 oldu.

En kötü performansını 33 maçta 46 gol yiyerek 1,39 ortalamayla 2015-2016 sezonunda yaşayan Muslera, geçen sezon da 34 maçta yediği 40 golle 1,17 ortalama ile uğraş etti.

Sarı-kırmızılı formayı öncelikle giydiği 2011-2012 sezonunda Süper Final etabıyla 39 lig maçına çıkan Muslera, kalesinde yalnızca 29 gol görerek, maç başına 0,74 gol yeme ortalamasıyla en iyi sezonunu geçirmişti.

Muslera’nın Galatasaray kariyerinde sezonlara tarafından lig performansları şöyle:

Sezon Maç Yediği Gol Maç başı sıradan 2017-2018 25 28 1,12 2016-2017 34 40 1,17 2015-2016 33 46 1,39 2014-2015 32 34 1,06 2013-2014 29 25 0,86 2012-2013 33 33 1 2011-2012 39 29 0,74

Derbideki puanda manâlı rol oynadı

Fernando Muslera, Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı derbide etkili bir performans ortaya koydu.

Uruguaylı kaleci, deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin birçok atağında gole izin vermeyerek takımın sahadan puanla ayrılmasında manâlı rol oynadı.

Kalesini gole kapatma rekoru elinde

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinde bir lig sezonunda kalesini gole kapatma rekorunun sahibi.

Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk yılı olan 2011-2012 sezonunun sıradan periyodunda çıktığı 32 maçın 16’sında gol yememe başarısı belirten Muslera, 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında Claudio Taffarel’in, 2004-2005 sezonda ise Faryd Mondragon’un 15 maçla elinde bulundurduğu kalesini gole kapatma rekorunu kırmayı başardı.

Bayağı sezonda 90 dakika sahada kaldığı 32 maçın 16’sında gol yemeyen deneyimli kaleci, o sezon birincil ve son kez uygulanan Süper Final etabındaki 6 maçın 3’ünde de kalesini gole kapatarak rekorunu 19 müsabakaya çıkardı.

Tarih: 18.03.2018 12:14

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Kaynak: www.ajansspor.com

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