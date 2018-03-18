Fabri ve Negredo’ya yakın takip! İspanya…

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Julen Lopetegui’nin Beşiktaş’tan Negredo ve Fabri’yi yakından peşine düşüp takip ettiği belirtidi.

Son olarak Talisca’nın ulusal takıma gitmesi İspanyolların gözlerinin Beşiktaş’a dönmesine niçin oldu… Sırasıyla Demba Ba, Mario Gomez, Jose Sosa, Vincent Aboubakar, Ryan Babel ve Talisca’nın yaptığı patlamaya dikkat çeken İspanyollar, Şenol Güneş’in Alvaro Negredo ve Fabri’yi de milli takıma gönderebileceğine dikkat çekti.

Şanpiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği TV3’teki programda Şenol Güneş’e ve Beşiktaş’a övgüler dizildi. İspanya Ulusal Takımı teknik direktörü Julen Lopetegui’nin Beşiktaş’tan Negredo ve Fabri’yi yakından takip ettiği belirtidi. Rusya öncesinde iki oyuncunun da hazırlık maçlarında denenme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Fotospor

Tarih: 18.03.2018 10:43

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Kaynak: www.ajansspor.com

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