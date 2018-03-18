Ersan Başar’ın Ağrı Dağı üzüntüsü

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, Türkiye’de dağcılığa kullanışlı yerleri sıralayarak en hoş nokta olan Sancı Dağı’na terör olayları sebebiyle tırmanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Aladağ bölgesinin teknik tırmanış gerçekleştirmek isteyenler için bir çekicilik noktası olduğunu dile getiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, “Ülkemiz dağcılık açısından fazla elverişli bir yer. Coğrafi olarak ülkemiz dağcılık sporuna çok elverişli bir yerde bulunuyor. Bilhassa Avrupa-Asya aralarında bulunduğu coğrafi açısı en kayda değer ulaşım kolaylığı bakımından çok ayrıcalıklı. Dünyanın her tarafından ulaşım hem basit hem de ekonomik. Ülkemizde çok güzel dağlar var. Teknik tırmanış yapılan özellikle Aladağlar, Antalya bölgesinde ‘Geyik Bayırı’ gibi teknik tırmanış yapılan alanlar var. bunun dışında yüksek yükseklik tırmanışları yapılabilecek Süphan, Sancı Dağlarımız bulunmakta. Yeniden Kaçkarlar, Erciyes tırmanış açısından çok elverişli bölgeler. Buralarda yaz-kış tırmanış yapılabiliyor. Bilhassa Aladağ bölgesi teknik tırmanış gerçekleştirmek isteyenler için bir cazibe noktası. Çok dağcı bu bölgelere gelerek tırmanış yapıyor. Ülkemizde dağcılarımız özellikle yaz ve kış aylarında ayrı rotalarda tırmanış yapıyor. Yazın tırmanmasıyla kışın tırmanışı aralarında çok büyük farklar oluyor. Bizim ülkemizdeki sporcularda bu farlılığı yaşama şansına sahip. Fazla yoğun olarak ülkemizin bütün dağlarında tırmanış ve spor yapan dağcılar bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin dağcılıkta en çekicilik noktasının Ağrı Dağı olduğunu kaydeden Başar, terör nedeniyle tırmanışların gerçekleşemediğini kaydetti. Başar, “Sancı Dağı Federasyonumuzun ağırlık verdiği dağlardan bir tanesi. Çok sayıda dağcı Sızı Dağına gelmek istiyor. Ağrı Dağının özelliği dini açıdan Nuh Peygamberimizin gemisinin orada olduğu iddiası, dağın 5 bin metrenin üstünde yüksek zirve olması, çıkış ve ulaşım kolaylıklarının olması bu dağı çok cazip ülkü getiriyor. Fakat maalesef terör yüzünden tırmanışlar yapılamıyor. Umarız en kısa zamanda açılacak güvenlik sağlandıktan sonra başarılı bir şekilde tırmanışlar olacak. Çok önemli hesaplı getirisi var. Sancı dağı ülkemize ekonomik girdisi olan bir dağ. Cezbediyor dağcıları. Umarız en kısa zamanda açılacak ve yoğun olarak gelecek. Bunun haricinde tekrar 4 bin metrenin üzerinde Süphan Dağı gibi derhal tırmanışı yapılabilen dağlarımız var. 3 bin 900 metre yükseklikte Kaçkar, Erciyes Dağımız var. Dağcılar, dünyanın neresinde dağ varsa gidiyor. Biz de Federasyon olarak kesintisiz yabancı dağcıların ülkemize gelmesi için onları ağırlama ediyoruz onlarla müşterek egzersiz yapıyoruz. Uluslararası dağcılar birliğinde bununla ilgili çalışmalarımız var” biçiminde konuştu.

Dağcılığın seyircisi olmadığı için felsefesi ve yapılış şeklinin farklı olduğunu vurgulayan Başar, “Dağcılık sporunu yapanlar bunu bilir. Felsefesi, yapılış şekli farklıdır. Çünkü dağcılıkta seyirci yoktur. Öteki spor dallarında olduğu gibi. Zirveye ulaştığınızda sizi alkışlayan ahali yoktur. Aldığınız madalya yoktur. Siz ve dağ aralarında ikilemdir bu. Bundan dolayı özel bir sportif branştır. İnsanların kendi iç dünyaları doğa daima birlikte buluştuğu bir ortamdır. Bundan nedeniyle diğer sporlardan en fazla ayıran tarafı budur. Alkış olmaması, madalya olmaması, seyirci olmaması. Öteki sporlardaki en artı katma değerler bunlardır. Alkışlanmanız birincilik kürsüsüne çıkmanız madalyayı boynunuza takmanız. Dağcılıkta iç dünyanızdır. Bu yüzden felsefi olarak mental olarak çok diğer spor dallarından ayıran bir spor branşıdır. Dağcılık sporuna başlayan insanlar başladıktan sonradan bırakamıyorlar” diye konuştu.

Türkiye’de dağcılıkta fazla yüksek oranlarda bir kazanın olmadığını söyleyen Başar, “Doğa sporları olsun diğerleri olsun hayatın her yerinde kazalar var. Dağcılık sporunda da kazalar var. Bazen medyada birçok defa yapılan başarılardan fazla kaza haberi oluyor. Fakat kazaların olmaması için ya da kazaları en aza indirebilmek için bir takım araştırmalar yapılması gerekiyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllardır gelen bir eğitim sistemi var. Fazla geleneksel ülkü gelmiş ve çok yerleşik bir sistem. Federasyon olarak fazla yoğun olarak sporcularımıza, kulüplerimize eğitim veriyoruz. bir defa kazanın olmaması için eğitimli yetkin sporcuların olması gerekiyor. Eğitimsizlik en büyük sıkıntı. Bunun için Federasyon olarak eğitime tartı veriyoruz. Arabaya bindiğiniz vakit bile riskiniz var. Dağcılarımıza dağcılığı öğretiyoruz sonradan riskin yönetimini öğretiyoruz. Yani hangi seviyede alıp almayacağını öğretiyoruz. Sahiden çok yüksek oranlarda bir kaza değil. Hayatın diğer noktalarında da kazalar oluyor. Federasyon olarak göreve geldiğimizde kazalar konusunda önemli çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle dağ kazaları araştırma ve inceleme komisyonunu kurduk. Antrenör arkadaşlarımızdan bu konuda uzman arkadaşlarımızdan kazaların araştırılarak köklü sebeplerinin belirlenmesi ona göre önlemler alınması için bu komite kuruldu. Bu komite yoğun olarak çalışıyor. Kazaların oluşmasındaki birçok sebepleri saptama edip bunlar için önlemler alınması yani sizin önceden tedbir almanız gerekiyor. Durum olduktan daha sonra yapacak bir şey kalmıyor. Bundan nedeniyle önlem alabilmek için hatalar neler bunların tespit edilmesi konusunda federasyon olarak incelemeler sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 12:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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