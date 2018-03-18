Deniz Çoban: Bülent Yıldırım ligin kaderini etkiledi

Deniz Çoban, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini idare eden Bülent Şimşek’ın performansını değerlendirdi.

24’te Serdar Aziz’in, Skrtel’in yüzüne koluyla yaptığı müdahalenin karşılığı penaltı ve sarı kart olmalıydı. 56’da Serdar Aziz bu kere Soldado’ya futbolda değil de daha fazla güreş branşında görebileceğimiz bir müdahalede bulundu. Pozisyon net bir penaltıydı, Serdar’a sarı kart gerekirdi. Hatta 10’da Feghouli-Neustadter mücadelesinde de penaltı kararı çıksa, kabul görürdü. Çıkmayan kartlara gelirsek: Dün akşam Mehmet Ekici (Dk.13), Şener (Dk.15), Hasan Ali (Dk.33), Feghouli (Dk.37), Belhanda (Dk.44), Soldado’ya (Dk.56) çıkması gereken net sarı kartlar çıkmadı. Serdar’ın iki penaltı pozisyonunda da iki farklı sarı kart görmesi gerekirdi.

Kırmızıları atladı

Bunun yanına Fernando’nun 46’da Giuliano’ya müdahalesi sınırları zorluyordu, sarı yerine kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. 57’de Soldado, Serdar’ın yüzüne dirseğiyle vurdu. Bu hareket de kırmızı kart olmalıydı. 90’da Valbuena’nın, Maicon’a müdahalesi de net kırmızı kart olmalıydı, Yıldırım faul zeka çalmadı. Bülent Yıldırım maç genelinde standardı bir türlü yakalayamazken, özellikle Fenerbahçe takımı aleyhine kayda değer hatalar yaptı. Maçın ve ligin gidişatını etkileyen isim oldu.

Fanatik

Tarih: 18.03.2018 11:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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