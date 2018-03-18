Cenk Tosun’dan Crystal Palace itirafı: İyi ki..

Milli oyuncumuz ve Everton’ın golcüsü Cenk Tosun, TRT SPOR’a özel açıklamalarda bulundu.

Yeni takım arkadaşlarının kendisine fazla muavin olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Sezon başında beni Crystal Palace da istedi fakat iyi ancak gitmemişim, şimdi çok daha büyük bir kulüpteyim.” dedi.

Türkiye’deki antrenman ile İngiltere’de yaptığı idmanları kıyaslayan milli oyuncu, “Burada çalışma seviyesi çok ayrı, Türkiye’de kişinin inisiyatifine kalmış lakin burada fitness çalışması zorunlu. Türkiye’de 7 gün idman yapıyorduk. 6 gün alıştırma bir günde maç oluyordu. Burada ise haftada 2 gün müsade fakat öteki günlerde çok fazla efor sarfedilen sıkı idmanlar yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 11:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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