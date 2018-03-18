Cenk Tosun’dan Başakşehir – Beşiktaş maçı yorumu

Eski Beşiktaşlı, yeni Everton’lı Cenk Tosun, Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması hakkında konuştu.

Cenk Tosun’un sözleri şöyle:

Süper Lig’de yarış bu hafta ayrıntılarıyla kızıştı. Bitime 8-9 hafta var lakin şampiyonluk için Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe hala yarışıyor. Derbinin peşinde Beşiktaş’ın Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı maç, ligde yarışın kaderini değiştirebilir. Başakşehir’de Emre abi ve Epureanu’nun forma giyemeyecek olması onlar için büyük kayıp. Bu maçta ikisini de arayacaklarını düşünüyorum. Emre abi bu takımın en kilit isimlerinden biri. O olmayınca Başakşehir’in zorlandığı bir hakiki. Ek olarak Epureanu da Başakşehir için çok özel bir oyuncu. Her ikisinin de forma giymeyecek olması Beşiktaş için güzel bir haber.

Adebayor’a uyarı!

Bu maçta Beşiktaş’ta da Ricardo Quaresma yok. O da Beşiktaş için fazla kayda değer. Lakin takımda çoğu ön plana çıkacak oyuncu var. Alvaro Negredo, Anderson Talisca, Ryan Babel… Hepsi bu karşılaşmada ön plana çıkabilir. Başakşehir’de dikkat edilmesi gereken en önemli ad Adebayor. Fazla güçlü bir golcü. Beşiktaş savunmasının ona maç baştan başa dikkat etmesi gerekiyor. Şenol hocam onun için özel bir önlem alacaktır.

İyi bir oyun planıyla…

Başakşehir, epeyce zinde bazı. Ilk yarıdaki maçta 1-1 berabere kalmıştık. Ben de 90 dakika forma giymiştim. İki ekip için de bu maçın neşe saçan geçmesini bekliyorum. Ayrılsam da hala kalbim Beşiktaş’la birlikte. Bu karşılaşmada favori olarak Beşiktaş’ı görüyorum. İyi bir oyun planıyla kazanabileceğimize inanıyorum. Eminim ancak bu maçtan alacağımız güzel bir sonuç, şampiyonluk yarışında çok kayda değer bir menfaat sağlar.”

Fanatik

Tarih: 18.03.2018 08:46

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Kaynak: www.ajansspor.com

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