Cenk Tosun Beşiktaş için geliyor

Premier Lig’de dün Stoke City’i kimsesiz yıkan Cenk Tosun, Beşiktaş’a desteklemek üzere uçakla İstanbul’a geliyor.

Premier Lig’de 3 maçta 4 gol atarak ayrıca Everton’u içeren keza de ilk 11’deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş’ı desteklemek için uçakla İstanbul’a geliyor…

Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın üstünlük yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı’nda izleyecek.

Cenk Tosun’un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek eski takım arkadaşlarına takviye vermesi bekleniyor…

Skorer

Tarih: 18.03.2018 13:58

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Kaynak: www.ajansspor.com

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