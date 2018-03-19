Çanakkale ve Afrin şehitlerinin anısına Gaziantep’te bisiklet turu düzenlendi

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü göre Çanakkale ve Afrin şehitlerinin anısına “Zeytin Dalı Bisiklet Turu” gerçekleştirildi.

Türk bayraklarıyla donatılan bisikletleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan hareket eden sporcular, yaklaşık 25 kilometre yol katederek Şahinbey Anıtı’na ulaştı. Sporcular burada, Çanakkale ve Afrin şehitleri için dua etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yaptığı konuşmada, “Zeytin Dalı Bisiklet Turu”nu, Çanakkale ve Afrin’de şehit olan askerleri anmak ve harekata desteklemek için düzenlediklerini belirtti.

bu arada şehitleri andıklarını vurgulayan Demir, “Gaziantep’te büyük bir bisiklet etkinliği oldu. Burada engelli ve engelsiz sporcularımız vardı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bu ülkeyi sahipsiz bırakmasın. Allah bu ülkeyi korusun.” diye konuştu.

Bisiklet turuna takriben bin sporcunun katıldığını, kamuoyunda sezgi meydana getirmek istediklerini kaydeden Demir, “Bunu da başardığımıza inanıyorum. Türk halkına güzel bir mesaj veriyoruz. Bu vatan bizim, başka vatanımız değil.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 14:36

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







