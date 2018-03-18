Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izledi ve…

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile Galatasaray’ın derbide puanları paylaşmasının gerisinde büyük mutluluk yaşanıyor. Haftanın en manâlı maçında iki tarihî rakibin puanları paylaşmasıyla gözler bu akşam oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçına çevrildi.

Derbiyi izleyen siyah-beyazlı futbolcular dev maçın 0-0 berabere sona ermesinin peşinde neredeyse şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Bu akşam oynanacak Başakşehir maçında şampiyon gelmeleri durumunda zirveyle aradaki farkı 1 puana indirecek olan Şenol Güneş’in öğrencileri başarı yemini etti.

Güneş’in derbi sonrası futbolcularıyla yaptığı konuşmada, “İşte acilen ipler elimize geçti. Kalan haftalarda Galatasaray ve Başakşehir’in fazla zorlu maçları var. Rakiplerimiz elbette puan kaybedecek. Biz maçlarımızı kazanırsak kimseye bakmadan şampiyon olabiliriz” dediği öğrenildi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Başakşehir maçı için kampa giren siyah beyazlı futbolcular da hocalarının konuşması üstüne bu akşam kritik maç için hocalarına galibiyet sözü verdi.

Başkan Fikret Orman da Kadıköy’deki 0-0’lık sonucun ardındaki soluğu tesislerde aldı. Futbolcularla görüşen Orman, takıma moral verdi ve tekrar tekrar 3. şampiyonluk yolundaki en manâlı virajlardan biri olan Başakşehir deplasmanında takımın 3 puana ulaşması için motivasyon konuşması yaptı.

(Türkiye)

Tarih: 18.03.2018 10:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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