Batman’da şehitler anısına yarı maraton düzenlendi

Batman’da “18 Mart Şehitleri Kutlama Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü” dolayısıyla, Türkiye, Kenya ve Etiyopya’dan 470 atletin katılımıyla “Milletlerarası Güya Maratonu” düzenlendi.

Batman Belediyesi konut sahipliğinde, Valilik, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen benzeri maratona 470 atlet katıldı.

Kozluk ilçesine emrindeki Samanyolu Köyü’nden başlayan 21 kilometrelik sanki maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot birinci, Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa ikinci, Kenyalı atlet Moses Too ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği, Türk atlet Nuran Satılmış ikinciliği, yine Türk atlet Nursel Karataş üçüncülüğü elde etti.

-“Artık Batman sportif müsabakalar konuşuluyor”

Uluslararası yarı maratonun ilde gerçekleştiriliyor olmasından sevinç duyduğunu bildiren Vali Ahmet Deniz, “Batman bundan böyle geçmişteki sıkıntıları aştı. Allah’a şükür huzurumuz, güzelliğimiz, güvenliğimiz var. Bunlar olunca da artık Batman’da sportif müsabakalar konuşuluyor. Milletlerarası bir maratonu, kültürel etkinlikleri konuşuyoruz.” dedi.

Batman’ın sportif etkinliklerle anılmasının kibir verici olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy her türlü sportif etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu sene ikincisini gerçekleştirdikleri maratona Kenya ve Etiyopya’dan da atletlerin katıldığını bildiren Aksoy, “Güya maratonu Çanakkale şehitlerimizin ruhuna armağan ediyoruz. Bu nesil etkinlikler şehrimizde de önemli çeşitlilik yaratıyor, vatandaşlarımızda tatmin yaratıyor, şehrimizin tanınmasına vesile oluyor.” dedi.

– “Gelecek yıl inşallah daha da geliştireceğiz”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise etkinliğin Batman’da yapılmasının önemine değinerek, “Önemli bir katılım ve güzellikle yapılan organizasyonu gelecek yıl inşallah daha da geliştireceğiz. Uluslararası alanda yıldızlı bir maratonun Batman’da yapılması bizim için son derece kayda değer. Ülkemizin her ilinde bu nesil büyük organizasyonları yerine getirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Benzeri maratonun erkekler birincisi Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot da Batman’da koşmaktan sevinç duyduğunu söyledi.

Kadınlarda birinciliği elde eden Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli ise birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Batman çok güzel bir şehir, parkur fazla güzeldi.” dedi.

Tarih: 18.03.2018 14:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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