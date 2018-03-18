Baros’tan 6 yıl sonra Maicon

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan derbi karşılaşmasının 89. dakikası dakikasına Maicon takriben 25 metreden Volkan Demirel’in koruduğu kaleye topu gönderdi. Fakat meşin dairesel direkte patladı.

Bu pozisyon, 2012 yılında Kadıköy’de oynanan ve Milan Baros’un 90+4’te direkten topunu akıllara getirdi. Dün akşamki uğraş 0-0 berabere biterken, 2012’deki karşılaşma da 2-2 sonuçlanmıştı.

Sabahtan

Tarih: 18.03.2018 09:29

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Kaynak: www.ajansspor.com

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