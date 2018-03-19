Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası

Sanatçı Ruhlu Buz Pateni Dünya Şampiyonası, yarın İtalya’da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milano kentinde organize edilecek şampiyonada erkeklerde 29 ülkeden 37 sporcu, buz dansında ise 24 ülkeden 31 çift uğraş edecek.

Başkanlığını federasyon dış ilişkiler kurulu üyesi Ümit Uçar’ın oluşturacağı ve hakem Tanay Özkan Sılaoğlu, antrenörler Rana Belkıs Göçmen ve Angelika Krylova’nın yer alacağı milli takım kafilesinde sporcular Burak Demirboğa, Alper Uçar ve Alisa Agafonova bulunuyor.

Şampiyona, 24 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Tarih: 18.03.2018 14:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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