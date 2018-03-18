Antalyaspor’da ilk deplasman galibiyeti sevinci! Cumhur Arıcı konuştu…

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine 26. haftada ulaşırken; basın sözcüsü Cumhur Arıcı, Kasımpaşa’yı evinde mağlup edip haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 28’e çıkardı.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon deplasmandaki birincil 3 puanını kazanmış oldu.

Ligde oynadığı 26 maçtan 12’sinden mağlup, 7’sinden galip ayrılan Antalyaspor, rakipleriyle berabere kaldığı 7 karşılaşmadan hanesine birer puan yazdırdı.

Antalyaspor, dış sahada Beşiktaş’a (2-0), Kayserispor’a (2-0), Demir Grup Sivasspor’a (3-1), Bursaspor’a (4-0), Trabzonspor’a (3-0), Medipol Başakşehir’e (4-1), Galatasaray’a (3-0), Göztepe’ye (2-1) mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’la (1-1), Atiker Konyaspor’la (1-1), Teleset Mobilya Akhisarspor’la (1-1), Osmanlıspor’la (0-0) berabere kaldı.

Dış sahadaki başarı hasretine 26. haftada Kasımpaşa aleyhinde son veren Antalyaspor, ligde iç ve dış sahada karşı taraf kaleleri 31 kere havalandırdı, kalesinde ise 47 gol fark etti.

Deniz Kadah ile Doukara’nın performansı

Kasımpaşa maçında bir gol kaydeden Antalyaspor’un en skorer ismi Deniz Kadah, 19 karşılaşmada forma giydi ve gol sayısını 7’ye yükseltti.

Antalyaspor’un devre arası Osmanlıspor’dan aktarma ettiği Fransız forvet Souleymane Doukara da Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla ve attığı golle dikkati çekti.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 455 dakika uğraş eden Doukara, kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı Kayserispor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise kırmızı-beyazlı formayla birincil golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

Arıcı: “Takımımızda moraller çok iyi”

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa’yı evinde mağlup edip haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İç sahada Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe mağlubiyetlerinin ardından takımda morallerinin iyice bozulduğunu anımsatan Arıcı, Kasımpaşa maçına sakat ve cezalı oyuncularından mahrum çıkmalarının kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi.

Arıcı, buna rağmen Kasımpaşa galibiyetinin kendilerine geldiğini açıklama ederek, “Puanımız bu galibiyetle 28’e çıktı. Manâlı rakiplerimizden Kasımpaşa’nın sahasında kazanmak bizim açımızdan çok kıymetli. Oyuncularımız Zeki Şimşek ile Danilo, sakatlıklarından nedeniyle ameliyat edildi. Orta sahada bu iki önemli eksiğimize karşın kayda değer bir deplasman galibiyeti aldık. Takımımızda moraller mükemmel.” değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa’nın 22. haftada Galatasaray’ı 2-1 mağlup etme başarısını gösterdiğine dikkati çeken Arıcı, ulusal maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arayı daha iyi ölçmek istediklerini vurguladı.

Arıcı, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Bursaspor’u konuk edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu karşılaşmalardan üçer puan aldığımız zaman 34 puana ulaşmış olacağız. Bu Nedenle ligde daha da rahatlamış oluruz.”

Ara aktarma döneminde Hakan Özmert ile Doukara’yı renklerine bağlayarak içten transferler yaptıklarını vurgulayan Arıcı, “Bu iki futbolcumuzun da takıma katkıları büyük. Doukara çok doyumsuz, nitelikli futbolcu. Hele Kasımpaşa maçında attığı goldeki takipçiliği ve mücadeleciliği fazla iyiydi.” şeklinde görüş belirtti.

Tarih: 18.03.2018 11:59

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Kaynak: www.ajansspor.com

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