28 yıllık ambargo kalktı! FIFA…

FIFA, Irak’ın milletlerarası maçlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırdı. 28 yıl sonradan kalkan yasak sonrası Suudi Arabistan ile Basra’da oynanan özel karşılaşma bir ilk olmuştu.

Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgalinden sonradan konan yasağın kalkmasıyla Erbil, Basra ve Kerbela’da artık uluslararası maçlar oynanabilecek. 28 yıldır uluslararası maçların yasak olduğu Irak’ta 28 Şubat’ta Suudi Arabistan ile Basra’da oynanan özel karşılaşma bir ilk olmuştu.

Asya Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Salman bin Al Khalifa, “Bu Irak’ta futbolun geleceğini şekillendirecek kayda değer bir karardır. AFC ve Asya futbol ailesi olarak bu kararı destekliyor ve Irak’ın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi. Irak önümüzdeki çarşamba günü Katar ve Suriye ile Basra’da bir arkadaşlık turnuvası düzenleyecek.

(Sabahtan)

Tarih: 18.03.2018 13:06

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Kaynak: www.ajansspor.com

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