18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18 Mart… Tüm dünyanın düştü dediği bir ulusun, vatan ve hür aşkının neler yapabileceğinin tarihe mihenk taşı gibi saplandığı gün. 103 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin kahramanları, dönmeyi bir an bile paldır küldür cepheye koşan Mehmetçikler ve bu ateşi bugün aynı şevk ve azimle taşıyan askerlerimizin nezdinde tüm Türk milletinin 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Gücünü tarihinden bölge bütün toplumlar gibi, değil 103, 1000 yıl daha geçse bu zaferde şehit olan vatan evlatlarına, ne borcumuz ne de minnetimiz sona erecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak dışarı giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kere daha anıyoruz.”

Beşiktaş Kulübü ise başkan Fikret Orman’ın mesajını paylaştı. Orman, mesajında şunları kaydetti:

“18 Mart 1915… Dünya tarihinin kayda değer savaşları aralarında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları’nın üzerinden 103 sene geçti. Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir mertlik destanı olduğu kadar, bununla beraber bir keder abidesidir. ‘Çanakkale geçilmez’ efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da öteki askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti. Çanakkale ve öteki cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Hekim Ali, Hekim Mehmet, Hekim Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımızın gururu, onuru ve iftihar olmuşlardır. Çanakkale Savaşları’nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün tabanca arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum.”

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, “Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine fazla ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ilk olarak edinmek üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “18 Mart Şehitleri Kutlama Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü sene dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tabanca arkadaşlarını, dünyaya “Çanakkale Geçilmez” diyen kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi ölümsüz saygı ve minnetle anıyoruz. Türk tarihinde bir kahramanlık destanı olan, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’ni ve ‘bir devrin battığı yerde’ ebediyete intikal eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız.” denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, “18 Mart Şehitleri Kutlama Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü sene dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ulusal mücadelenin birincil ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nin sene dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

TVF’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde öncelikle Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi hürmet ve minnetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

THF tarafından yapılan açıklamada ise 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. sene dönümü dolayısıyla şunlar kaydedildi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi; kahraman Türk askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve geleceğini, milletimizin gücünü ve hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gündür. Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih her tarafında kazandığı en aydınlık zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Türk milletinin gurur kaynağı 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”