Trail Blazers’tan 10 maçlık seri

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Miami Heat’i 115-99 yenen Portland Trail Blazers, sırt sırta 10. galibiyetini aldı.

NBA’e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, ağırladığı Miami Heat’i 115-99 yenerek 2013’ün kasım ayından bu yandan ilk önce üst üste 10 maç kazandı.

Trail Blazers’ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic de 27 rakam, 16 ribaunt, 3 blokla “double double”a imza attı.

Heat’te Goran Dragic 23 rakam, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.

– Westbrook’tan 99’uncu “triple double”

Oklahoma City Thunder’ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Sacramento Kings’i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı. Westbrook bu nedenle bu sezon 20’nci, kariyerinde 99. defa “triple double” yaptı.

Ev sahibi Thunder’da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Paul George ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Carmelo Anthony, galibiyette önemli rol oynadı.

Kings’te Bogdan Bogdanovic’in 19 rakam, 8 ribaunt, Garrett Temple’ın 15 sayı, 7 ribaunt ve De’Aaron Fox’un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

– Sonuçlar

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-93

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 103-121

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 106-101

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-99

Tarih: 13.03.2018 10:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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