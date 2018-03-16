Trabzonsporlu Jose Sosa’dan Mina Başaran mesajı

Birleşmiş Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönerken İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve beraberindeki 11 birey bütün Türkiye’yi yasa boğdu. Babası Eski Trabzonspor Asbaşkanı olan Mina Başaran için Jose Sosa’dan taziye mesajı geldi.

Sosa mesaj yayınladı

Trabzonspor’un eski asbaşkanlarından Hüseyin Başaran’ın kızı olan Mina Başaran vefatı, futbol camiasını da üzdü. Bordo mavili ekibin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da ailece tanıdıkları Mina Başaran’ın ölümüne çok üzüldü ve arkadaşı için baş sağlığı mesajı yayınladı.

“Halen habere inanamıyorum”

Trabzon’a ilk geldiğim günlerde uyma sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran’ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve endişe içerisine soktu. Mina şen, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem namına kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, Başaran Ailesi ve ölüm edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. (Fanatik)

Tarih: 13.03.2018 11:39

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Kaynak: www.ajansspor.com

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