Trabzonspor deplasmanda bir başka

Yönetimin seçim kararı almasının arkasından çıktığı ilk maçta Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor kuytu bir nefes aldı. Bordo-mavililer deplasmandaki yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olmasının arkasında yönetimin 7-8 Nisan tarihlerinde kongre kararı almasıyla sancılı bir sürece giren Trabzonspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek rahatladı. 141 gündür deplasmanda yenilmeyen Karadeniz ekibi, seriyi 8 maça çıkardı.

Dış sahada son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor’a aleyhinde 21 Ekim 2017’de 1-0’lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 başarı elde etti.

Dış sahada 19 puan

Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 bozgun aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada 19 puan toplarken 20 puan ise kaybetti.

Trabzonspor, evinde oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 2 birliktelik ve 4 bozgun aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 20 gol fark etti ve 20 puan topladı. Bordo-mavililer evinde 16 puan kaybetti.

Burak Yılmaz deplasmanda daha fazla attı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz da, Spor Toto Süper Lig’de attığı 19 golün 10’unu deplasmanda kaydetti. 9 gol ise Medical Park Stadyumu’nda oynanan maçlarda geldi. Gol krallığı yarışının iddialı isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, 25 golle yarışı önde götüren Galatasaraylı Gomis’in en yakın takipçisi.

Tarih: 13.03.2018 10:29

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Kaynak: www.ajansspor.com

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