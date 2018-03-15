Moussa Sow, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Senegalli yıldız, haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Bu hafta Sivasspor’la oynanacak zorlu maç öncesi de tecrübeli forvetin durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta başından bu yandan takımla çalışmalara katılamayan Sow’un bugün idmana çıkması bekleniyor. (Fanatik)

Tarih: 15.03.2018 09:25

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Kaynak: www.ajansspor.com

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