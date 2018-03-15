Serena Williams Indian Wells’te ablasına takıldı

ABD’li tenisçi Serena Williams, Indian Wells’in üçüncü turunda ablası Venus Williams’a yenilerek elendi.

Çocuk sahibi olduktan 14 ay daha sonra kortlara dönen 36 yaşındaki Serena Williams, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sezonun en prestijli turnuvalarından Indian Wells’in üçüncü turunda ablası Venus Williams ile karşılaştı. Bir saat 26 dakika süren maçta kardeşinin dört kere servisini kıran dünya klasmanının 8 numarası Venus Williams, 6-3 ve 6-4’lük setlerle maçı 2-0 kazandı. Venus Williams, son 16 turunda Letonyalı Anastasija Sevastova ile karşılaşacak.

– Federer son 16 turunda

Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İsviçreli Roger Federer, üstünlük unvanını gözetmek için uğraş ettiği turnuvada son 16 ad arasına kaldı. 58 dakika süren maçta 5 kez servis kıran, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 89’luk performans sergileyen 36 yaşındaki Federer, Sırp Filip Krajinovic’i 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sezon Avustralya Açık ve Rotterdam Açık’ta üstünlük yaşayan Federer, Fransız Jeremy Chardy ile çeyrek finale çıkmak için çaba edecek.

Tarih: 13.03.2018 11:39

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Kaynak: www.ajansspor.com

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