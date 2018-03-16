Ricardo Quaresma’nın gözü Bayern maçında! Gol atarsa…

Beşiktaş’ın yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma, gözünü Bayern Münih maçına dikti. Siyah-beyazlı futbolcu, laf konusu maçta ağları sarsarak Avrupa’da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Uzun süredir gol atamıyor

Avrupa kupalarında Beşiktaş’ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa’da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa’da yaptığı karşılaşmalarda 11 defa fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul’da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 jurnal gol hasretini Bayern Münih karşı sonlandırmak için talih arayacak.

Ligde 2 maçtır oynayamıyor

Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş’ten forma bekleyecek.

Gol atarsa Bobo’yu yakalayacak

Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası sanki final birincil maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın arkasında aldığı 5 maç cinayet sebebiyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası sebebiyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da tayin alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa’da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo’yu da yakalayacak.

Tarih: 13.03.2018 12:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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