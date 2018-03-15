Osmanlıspor, ilk deplasman galibiyetini hedefliyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor’a konuk olacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanacak tesadüf, saat 20.00’de başlayacak.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşı forma giyemeyecek.
Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor’u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi aleyhinde bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.
Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara aracılığıyla maçın oynanacağı Karabük’e geçecek. Son antrenmanını Karabük’te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.
Tarih: 15.03.2018 09:27
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Kaynak: www.ajansspor.com
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