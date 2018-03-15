Maliye Piyango İtalya deplasmanında

Voleybolda CEV Challenge Kupası’nda uğraş eden Maliye Piyango, sözde final birincil maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Bunge Ravenna ile karşılaşacak.

Palazzo Mauro de Andre Ravenna’da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Bosna Hersek Federasyonundan Milan Nikolic ve Sırbistan Federasyonundan Marko Seifried hakem ikilisi yönetecek.

Türk temsilcisi, turu geçmesi durumunda finalde, Gazprom-Ugra Surgut (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşısında karşıya gelecek.

Tarih: 13.03.2018 10:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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