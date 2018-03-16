İbrahim Akdağ, Ümraniyespor’u zirveye taşıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, bu sezonki performansıyla takımının şampiyonluk yarışında kırmızı-beyazlıları taşıyor.

Ön libero mevkisinde ödev almasına karşın forma giydiği 26 maçta 11 gol atıp, atak bölgesinde atama yapan ekip arkadaşlarını geçerek Ümraniyespor’un en golcü ismi olan İbrahim Akdağ, son iki sezonda gol vuruşları için özel çalıştığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda yer alan kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu, “İkinci ligde kazanan olduğumuz sezon hiç gol atamadım. Tekrar benzer pozisyonda oynuyordum. Bu lige yükselince yakaladığım pozisyonları gole çevirmem gerektiğini düşündüm. Fazla düşüncesiz pozisyonları kaçırıyordum. sonra belki haddinden artı gol vuruşu çalışmaya başladım. Antrenmandan sonra 1,5-2 saat aralıksız özel idman yaptım.” diye konuştu.

Çalışmalarının gerisinde gol vuruşlarını geliştirdiğini açıklayan İbrahim şunları kaydetti:

“Çalıştıktan sonra gol atmanın kuvvet olmadığını anladım. Daha önce sert vuruşun gol olacağını düşünüyordum. Ondan sonraki sezon 12 gol attım. Bu sene de çalışmaya devam ediyorum. Bir ön libero oyuncusu olarak takıma katkı temin etmek beni mutlu ediyor. Çalışmaya devam edeceğim. Her futbolcunun gol atması gerekiyor. Forvet veya forvet arkası değilim. Benim işim uğraş etmek, oyunu yönlendirmek. Gelen pozisyonları gole çevirince benim için ekstra oluyor. O ekstralarla maçı kazanıyorsunuz. Forvetin gol atmasından doğal bir şey değil ama ekstra bir oyuncunun gol atması galibiyeti getiriyor fakat önemli olan benim gol atmam yok takımın kazanması.”

Bu sezon attığı gollerle takımının kazandığı 47 puanın 23’üne doğrudan doğruya tesir eden Ümraniyesporlu futbolcu, attığı gollere karşın kendisini hücumcu bir oyuncu olarak görmediğini belirterek, “Forvet ile forvet arkası pozisyonlar kendi meziyetlerini içeriyor. Herkes yerini bilmeli, takımda forvetler işini iyi yapıyor. Cümbür Cemaat yerinde mutlu.” dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş’ın saha içinde kendine özgürlük verdiğini ve bunun da performansına olumlu yansıdığını söyleyen İbrahim Akdağ, “Birbirimizi öyle ya da böyle tanıyorduk ama beraber çalışınca daha da fark ediyor. Bayram hoca beni sadece defans yapacaksın diye yönlendirmiyor, bana saha içinde gol atacağım özgürlüğü veriyor.” biçiminde konuştu.

– “Para başarı getirmiyor”

Ümraniyespor’daki arkadaşlık ortamının başarıyı getiren en kayda değer faktör olduğunu sözlerine ekleyen kırmızı-beyazlı futbolcu, “Hiçbir kulüpte böyle dostluk ortamı olduğuna inanmıyorum. Kulüpler şahane paralar harcıyor. Para başarı getirmiyor. Dostluk ve kulüp yapısı başarıyı getiren faktörler. Arkadaşlarımızla ve kulüp başkanıyla iletişimimiz olağanüstü seviyede. Birçok takımda bunların yetersiz olduğunu bildiğimiz için bu sezon kafaya oynayacağımızı biliyordum. Bu yıl şampiyon olmasak da seneye yeniden kafaya oynarız. Bu şekilde yönetilen kulüpler başarıya ilerleyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Çabuk yaparak devam etmek istiyoruz”

Ümraniyespor’un dört haftalık başarı serisinin arkasından 7 maçta 2 galibiyet, 5 yenilgi almasını pat diye pozitif maçı aynı anda düşünmelerine bağlayan İbrahim Akdağ şunları söyledi:

“Önümüzdeki maçtan ziyade iki, üç maça pat diye odaklanmaya başladık, birazcık dağıldık. Önümüzdeki üç maçı alırsak şöyle olur, böyle olur düşünceleri gelmeye başladı. Bugüne dek maç maç düşündüğümüz her maçı kazandık. Maç maç dikkate almak gerekiyor. O mental eksikliği yaşayan olabiliriz. Kazandığımız dört maçın hepsinde kazanmayı hak ettik diyemem. Şansımız yaver gitti. Lakin, kaybettiğimiz maçlarda da mağlup olmayı hak etmedik. Rüzgar ters esmeye başladı. Eskişehirspor maçı 5, 6 gol atabileceğimiz bir maçtı. Denizlispor maçında oyunun kontrolü bizdeyken kırmızı kart oldu, 10 kişiyle bile pozisyonlar yakaladık. Rüzgarı kendi lehimize çevirip seri yaparak sürdürmek istiyoruz.”

– “Bu yıl Süper Lig’e çıkmak istiyoruz”

Ümraniyespor ile bu sezon Spor Toto Süper Lig’e yükselmek istediklerinden bahseden İbrahim, “Geçen sene ligin tozunu yuttuk, tecrübesini aldık. Bu sezon başarılı olacağımızı biliyordum. İşimiz zor fakat rakiplerimizin de kuvvet. Çünkü onlar buraya gelecekler. Biz bu sene Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bu koşul bizde stres oluşturmuyor. Ligin bitmesine haftalar var, kimse ‘artık çıktık’ diyemez. Şampiyonluk yarışı şayet son haftaya değin gidecek. Yükselmek için mükemmel çalışıyoruz.” biçiminde bakış belirtti.

Ümraniyespor’daki takım arkadaşlarının da Süper Lig hayali kurduğunu sözlerine ekleyen başarılı orta saha oyuncusu, “Süper Lig’in hayalini her futbolcu kurar. Bu işi yapan herkes en üst seviyede oynamak ister. Bu değin yaklaşmışken oranın tadını almak istiyoruz. Çoğu arkadaşım da oraya gideceğimize ve oynayabileceğine inanıyor. Umarım orada da kendimizi gösteririz. Buraya çıktığımız vakit da soru işaretleri vardı ama bu ligin üstesinden geldik.” ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor’da mutlu olduğunu dile getiren İbrahim, “Süper Lig’e çıkarsak birincil tercihim kulüpte kalmak olur. Burada huzurluyum, kulübü seviyorum.” dedi.

Ümraniye’nin nüfusuna rağmen iç saha maçlarında bekledikleri desteği göremediklerini söyleyen kırmızı-beyazlı oyuncu, “Bu başarıya taraftar desteği tatmin edici yok. Ümraniye’nin potansiyeli var ama bunu yansıtamıyorlar. Başarı gelirse beraber yaşamak güzel olur. Öteki takımlar seyircileriyle kendi maçlarında ayrıca rakiplerini ayrıca de hakemi etkiliyebiliyorlar. Biz de aynısını onların yaşamasını istiyoruz.” biçiminde konuştu.

Tarih: 13.03.2018 11:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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