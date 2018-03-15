Galatasaray’da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün mart ayı alışılmış divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Divan kurulu başkanı İrfan Aktar’ın, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde bulunan açıklamasında, Gayrettepe Dedeman Otel’de düzenlenecek toplantının saat 13.30’da başlayacağı bildirildi.

Toplantıda kulüp ve yan ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen parasal, yönetimle ilgili, sportif raporun yönetim kurulu kadar sunulacağı, raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesinin üyelerle paylaşılacağı kaydedildi.

Buluşma sonunda, 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak divan kurulu başkanlık seçiminde adayların kullanacağı oy pusulalarındaki renklerin belirleneceği aktarıldı.

Tarih: 13.03.2018 10:34

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Kaynak: www.ajansspor.com

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