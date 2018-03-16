Galatasaray, Saraçoğlu’nda galibiyete hasret

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe’ye misafir olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla bölge sarı-kırmızılı ekip, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 21 kere karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig edinmek üzere Kadıköy’de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kere yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

 

– Kadıköy’de 14 gol attı, 43 gol yedi

 

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli takım karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 21 maçın 11’inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 ekip da gol atamadı.

 

– Galatasaray’ın Kadıköy karnesi

 

Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon gelemediği son 21 devlete ait maç ve sonuçlar şöyle:

 

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 – 4
06.05.2001 Süper Lig 2 – 1
16.02.2002 Süper Lig 1 – 0
06.11.2002 Süper Lig 6 – 0
29.02.2004 Süper Lig 2 – 1
22.05.2005 Süper Lig 1 – 0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 – 1
22.04.2006 Süper Lig 4 – 0
03.12.2006 Süper Lig 2 – 1
08.12.2007 Süper Lig 2 – 0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0 – 0
09.11.2008 Süper Lig 4 – 1
25.10.2009 Süper Lig 3 – 1
24.10.2010 Süper Lig 0 – 0
17.03.2012 Süper Lig 2 – 2
12.05.2012 Süper Lig 0 – 0
12.05.2013 Süper Lig 2 – 1
10.11.2013 Süper Lig 2 – 0
08.03.2015 Süper Lig 1 – 0
25.10.2015 Süper Lig 1 – 1
20.11.2016 Süper Lig 2 – 0

 

Tarih: 13.03.2018 11:40
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Kaynak: www.ajansspor.com
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