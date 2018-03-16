Galatasaray, Saraçoğlu’nda galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe’ye misafir olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla bölge sarı-kırmızılı ekip, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 21 kere karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig edinmek üzere Kadıköy’de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kere yenildi, 6 kez de berabere kaldı.
– Kadıköy’de 14 gol attı, 43 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli takım karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 21 maçın 11’inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 ekip da gol atamadı.
– Galatasaray’ın Kadıköy karnesi
Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon gelemediği son 21 devlete ait maç ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 – 4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 – 1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 – 0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 – 0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 – 1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 – 0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 – 1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 – 0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 – 1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 – 0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 – 0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 – 1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 – 1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 – 0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 – 2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 – 0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 – 1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 – 0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 – 0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 – 1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 – 0
Tarih: 13.03.2018 11:40
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Kaynak: www.ajansspor.com
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