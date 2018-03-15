Erzincan Analig yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakaları Artvin’de yapıldı. Erkeklerde ve kızlarda Erzincan’ın 12 sporcu ile mücadele ettiği grup müsabakalarında 14 ilden 250 sporcu yarıştı. Yapılan müsabakalar neticesinde Erzincan ekibi 2 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek takım halinde yarı final müsabakalarına katılmaya yargı kazandı.

Artvin ilinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakalarında Erzincan namına yarışmacı Serhat Akpınar 33 kiloda üçüncü, Ahmet Metehan Devran 41 kiloda üçüncü, Abdullah Turan 45 kiloda birinci, Doğukan Kaner 53 kiloda üçüncü, Yusuf Ensar Seren 61 kiloda birinci, Ezgi Karagöl 37 kiloda üçüncü, Beyza Açık Fikirli 41 kiloda ikinci, Ezel Karakuş ise 44 kiloda ikinci oldu.

Gurup müsabakalarında dereceye giren ve sözde final müsabakalarına katılmaya hak şampiyon Erzincan ekibi 23-25 Mart 2018 tarihleri aralarında Amasya ilinde Erzincan’ı temsilcilik edecekler.

Tarih: 13.03.2018 10:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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