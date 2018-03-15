Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan devi Roma, Devler Ligi son 16 turunda 2-1’in rövanşında Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup etmiş ve çeyrek finale kalmıştı.

Zaferin peşinde konuşan Cengiz, “Birincil maçta gol atmıştım. Bugün de büyük bir zaferle çeyrek finale kaldık. Bu epeyce gurur verici. Bundan sonrası benim için daha da iyi olacaktır” dedi. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco ise maçın arkasından Cengiz’e övgüler yağdırdı. Franscesco, “Cengiz Ünder hala çok genç bir futbolcu. Herkese garanti veriyorum, Cengiz Ünder’in önünde çok parlak bir gelecek var” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Tarih: 15.03.2018 09:28

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Kaynak: www.ajansspor.com

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