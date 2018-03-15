Beşiktaş, Bayern Münih’i konuk ediyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği birincil maçın rövanşında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’i davetli edecek.

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelede, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta Allianz Arena’da rakibine 5-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

– Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Almanya’daki mücadelenin birincil yarısında rakibine yaptığı hareketin ardındaki kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş’ta sakatlığı sürekli Pepe de Bayern Münih aleyhinde devir yapamayacak.

– Quaresma görev bekliyor

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası sözde final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza bölge ve Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma’nın, Bayern Münih müsabakasında ödev yapması bekleniyor.

Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş’in ödev vermesi halinde 2 maç aradan daha sonra siyah-beyazlı forma ile çaba edecek.

Tarih: 13.03.2018 10:12

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Kaynak: www.ajansspor.com

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