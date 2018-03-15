Başkan Genç’ten Trabzonspor’un eski başkanlarına çağrı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un yeni yapılanma sürecine girmesi gerektiğini belirterek, Trabzonspor’da daha önce tahsis yapmış Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, Faruk Özak, Özkan Sümer, Nuri Albayrak, Atay Aktuğ ve Şamil Ekinci gibi isimlerle istişare edilerek yeni bir yol haritası çizilmesi gerektiğini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Muharrem Artist’nın olağanüstü kongre kararı almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un Türkiye’nin en dinç ve en köklü takımlarından biri olduğunu belirten Başkan Genç, “Gelenekleri, büyük bir tarihi mazisi ve sayısız başarıları olan Trabzonspor’un yeni bir yapılanma sürecine girmesi artık zaruri. Bu yapılanma sürecinde Trabzonspor’da görev yapmış ve büyük başarılara imza atmış çok değerli şahsiyetler ile istişare edilmelidir. Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, Faruk Özak ve Özkan Sümer gibi isimlerin yanında Nuri Albayrak, Salih Erdem, Atay Aktuğ gibi Trabzonspor’u mükemmel tanıyan şahsiyetlerle istişare ederek yeni bir yol haritası çizilmelidir. Trabzonspor sevdalısı herkesin, tüm kent bileşenlerinin bu kritik sürece katkı vermesi bundan böyle elzem hale gelmiştir. Bu anlamda oluşturulacak yeni yönetime Trabzonspor sevdalısı cümbür cemaat maddesel ve manevi yardım vermeli, arkasından durmalıdır. Ama el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bütün bu olumsuz koşulların üstesinden gelebiliriz” dedi.

Trabzonspor’un içinde bulunduğu bu kritik süreci tüm Trabzonluların desteği ve yardımıyla aşacağını kaydeden Başkan Genç, “Bizler Trabzon şehrinin şehir bileşenleri olarak bugüne değin nasıl dimdik Trabzonspor’umuzun gerisinde durduysak bundan daha sonra da aynı kararlılık ve heyecanla desteklerimizi katiyen esirgemeyeceğiz. Trabzonspor’un bu şehrin tanıtımına, ekonomisine koskocoman katkılar yaptığını en iyi bilen millet olarak hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmayacağız. Tüm Trabzonluların da aynı duygu ve hisleri taşıdığından en minik bir kararsızlık bile duymamaktayım. Çok kıt imkanlarla Anadolu’nun bağrından çıkarak yıllardan beri Türk futbolunda büyük başarılara imza atmış Trabzonspor, atılacak ihtiyatlı, planlı ve realist adımlarla yoluna belli adımlara devam edecektir. Daha önce de fazla engebeli engelleri aşmayı başaran Trabzonspor’umuza somut ve manevi olarak desteklerimizi asla esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

“Desteklemekten katiyen vazgeçmeyeceğiz”

Mevcut başkan Muharrem Usta kadar alınan doğaüstü kongre kararının Trabzonspor’u daha enerjik yarınlara taşımak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Genç, “Daha önce yapılan hatalardan, izlenen idare anlayışlarından ders alarak ‘biz nerede hata yaptık, neyi beceriksiz yaptık, önümüzde nasıl bir süreç var, imkanlarımız neler, neler yapabiliriz’ gibi soruları kendimize sormalıyız. Bu hassasiyetleri gözetecek yönetim anlayışlarıyla beraber Trabzonspor eski başarılı günlerine taşınmalı. Trabzonspor’u geleceğe taşıyacak, büyük başarılara imza atacak azimli ve heyecanlı kadrolara bu kent fazlasıyla sahiptir. Trabzonspor sevdasını içinde hisseden herkes ne şart olursa olsun, Trabzonspor’u desteklemekten asla vazgeçmeyecektir. Bu anlamda oluşturulacak yönetime her türlü desteği vermeye hazırız. Bir Zamanlar olduğu gibi Trabzonspor’umuzu Türkiye’nin güzide takımları arasına sokmak için cümbür cemaat elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

Tarih: 13.03.2018 10:38

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Kaynak: www.ajansspor.com

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