Başakşehir’de savunma sıkıntısı!

Süper Lig’de üstünlük yarışını aracısız olarak etkileyecek haftada Medipol Başakşehir evindeki Beşiktaş maçına büyük tartma veriyor. Turuncu-lacivertlilerde özellikle Emre Belözoğlu ve Aleksander Epureanu’nun sarı kart cezası can sıkıyor.

Ancak Abdullah Avcı’nın elindeki kadroda stoper hattında kaos da dikkat çekiyor. Epureanu’yu kullanamayacak olan Avcı, aynı sıkıntıyı Fenerbahçe maçında yaşamış ve kaybetmişti. Derhal Beşiktaş’a karşı Moldovalı stoper tekrar yer alamayacak. Sezon başından beri ahenkli olarak Attamah-Epureanu tandeminden vazgeçmeyen Abdullah Avcı, elindeki mevcut alternatiflere güvenemiyor.

İyileşmesine rağmen sakatlığının etkisinde olan Dominant Korkmaz ve akışkan görüntüsüyle güven vermeyen Manuel da Costa ile ameliyat olduktan sonra bütünüyle toparlanamayan Aurelien Chedjou birincil 11’e aday görünse de kritik maç için yeterli seviyede görünmüyor. Böylesi zorlu bir karşılaşmada, Beşiktaş’ın hücumda etkin olduğunu bilen Başakşehir’de savunma konusu en çelimsiz alan olarak duruyor. Abdullah Avcı’nın böylece Attamah’ın yanında Mahmut Tekdemir’e talih tanıyabileceği açıklama ediliyor. (Skorer)

Tarih: 15.03.2018 09:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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